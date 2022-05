Mourinho in partenza per le vacanze: 'Arrivederci Roma' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma - Finalmente le meritate vacanze. José Mourinho è pronto a riposarsi dopo un finale di stagione da brividi. Prima la qualificazione all'Europa League nell'ultima sfida di campionato contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 27 maggio 2022)- Finalmente le meritate. Joséè pronto a riposarsi dopo un finale di stagione da brividi. Prima la qualificazione all'Europa League nell'ultima sfida di campionato contro il ...

Advertising

sportli26181512 : Mourinho in partenza per le vacanze: 'Arrivederci Roma': Lo Special One dopo i festeggiamenti di ieri ha lasciato l… - siamo_la_Roma : ?? #Mourinho parte per le vacanze (FOTO) ?? 'Arrivederci #Roma' ?? Lo scatto dall'aeroporto #ASRoma - giampodda : RT @RemoContro1927: Ve lo dico. Festa bella e merita, bravi tutti @OfficialASRoma ma da domani se pensa alla prossima stagione. Facciamo ch… - FraGalanti : RT @RemoContro1927: Ve lo dico. Festa bella e merita, bravi tutti @OfficialASRoma ma da domani se pensa alla prossima stagione. Facciamo ch… - IannielloBruno : RT @RemoContro1927: Ve lo dico. Festa bella e merita, bravi tutti @OfficialASRoma ma da domani se pensa alla prossima stagione. Facciamo ch… -