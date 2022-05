Melzo | fa a pezzi la madre malata nella vasca da bagno | “Ha smesso di soffrire” Arrestata

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccisa e fatta a pezzi. Il corpo di una donna di 84 anni è stato trovato così nella sua casa di Melzo, nel Milanese… - franser_real : Anziana fatta a pezzi nella vasca a Melzo: arrestata la figlia - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? C'è un fermo nella vicenda dell'anziana trovata morta e fatta a pezzi nella sua casa a #Melzo. Una delle figlie, Rosa F., 58… - rtl1025 : ?? C'è un fermo nella vicenda dell'anziana trovata morta e fatta a pezzi nella sua casa a #Melzo. Una delle figlie,… - Giorno_Milano : Omicidio a Melzo, donna fatta a pezzi in casa: fermata una delle tre figlie -

... l'anziana di 84 anni che ieri è stata trovata morta - il corpo fatto ain stato di decomposizione avanzato - nella vasca da bagno del suo appartamento a( Milano ). Il pm Elisa ...Anziana uccisa e fatta a, fermata una delle tre figlie A dare l'allarme era stata un'altra figlia della donna, che abita a Trento e si è preoccupata perché non riusciva a mettersi in ...I carabinieri hanno rintracciato in breve la fuggitiva che è stata messa sotto torchio in caserma a Pioltello Si chiamava Lucia Cipriano e aveva 84 anni la donna che ieri è… Leggi ...(ANSA) - MILANO, 27 MAG - C'è un fermo nella vicenda dell'anziana trovata morta e fatta a pezzi nella sua casa a Melzo. Una delle figlie, Rosa F., 58 anni, è infatti stata sottoposta a fermo con ...