Le lacrime di Ambra Angiolini per l'incendio a Stromboli (mentre aiuta gli isolani) (Di venerdì 27 maggio 2022) Un bilancio terribile, a livello ambientale, quello dell'incendio che ha colpito Stromboli. Ettari di macchia mediterranea distrutta, praticamente la metà di quella presente sull'isola. Un vero e proprio disastro ambientale, con tanto di indagine aperta dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto contro ignoti. Sul banco degli accusati le riprese di una fiction Rai, "Protezione Civile" che vede protagonista Ambra Angiolini. Che, raggiunta telefonicamente da Repubblica, racconta tra le lacrime cosa è successo. Ecco le parole di Ambra ad Alessandra Ziniti. L'attrice spiega di non essere stata sul set nel momento in cui è scoppiato l'incendio, anche se ha cercato di dare una mano agli abitanti: «Sono qui, con la gente dell'isola a dare una mano. Sul set non c'ero ma, le ...

