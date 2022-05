La Spagna punta a riformare i servizi segreti dopo lo scandalo di Pegasus (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier spagnolo Sánchez e la ministra della Difesa Robles sono stati sorvegliati utilizzando lo spyware Pegasus l’anno scorso. La gravità della questione – che ha potenzialmente coinvolto anche altri dispositivi di figure chiave del paese – ha spinto il politico a promettere una riforma dei servizi di intelligence. Le agenzie di spionaggio spagnole saranno supervisionate e regolamentate ulteriormente visto lo spionaggio dei dispositivi di importanti figure politiche spagnole provato dal centro di ricerca dell’Università di Toronto Citizen Lab. LEGGI ANCHE >>> Il premier spagnolo Pedro Sánchez sorvegliato con Pegasus Spyware Pegasus Spagna, i provvedimenti del governo Oltre al Primo Ministro e alla ministra della Difesa sono stati spiati anche i funzionari dell’ERC, partito separatista ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier spagnolo Sánchez e la ministra della Difesa Robles sono stati sorvegliati utilizzando lo spywarel’anno scorso. La gravità della questione – che ha potenzialmente coinvolto anche altri dispositivi di figure chiave del paese – ha spinto il politico a promettere una riforma deidi intelligence. Le agenzie di spionaggio spagnole saranno supervisionate e regolamentate ulteriormente visto lo spionaggio dei dispositivi di importanti figure politiche spagnole provato dal centro di ricerca dell’Università di Toronto Citizen Lab. LEGGI ANCHE >>> Il premier spagnolo Pedro Sánchez sorvegliato conSpyware, i provvedimenti del governo Oltre al Primo Ministro e alla ministra della Difesa sono stati spiati anche i funzionari dell’ERC, partito separatista ...

