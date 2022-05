F1, a Montecarlo quasi certa una sola sosta. L’analisi del passo di Ferrari e Red Bull nelle prove libere (Di venerdì 27 maggio 2022) Come accaduto negli ultimi anni non ci sono delle novità per quanto riguarda la scelta delle gomme da utilizzare nel Gran Premio di Monaco. Una sosta sembra scontata per le squadre, un’opzione obbligata in una pista come quella monegasca che storicamente non è selettiva per le coperture della Pirelli. La giornata odierna ha mostrato le prime indicazioni in merito, la FP3 di domani mattina confermerà quasi sicuramente queste tesi. Resta da capire come si comporterà il meteo, il rischio pioggia è una variabile da tenere in considerazione nei minuti che precederanno l’evento. Stando alle ultime informazioni, infatti, l’acqua non è attesa durante la corsa, ma non è da escludere l’arrivo della pioggia nelle fasi di avvicinamento alla gara. Questo fattore modificherebbe la strategia in caso dell’utilizzo di una mescola da bagnato ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) Come accaduto negli ultimi anni non ci sono delle novità per quanto riguarda la scelta delle gomme da utilizzare nel Gran Premio di Monaco. Unasembra scontata per le squadre, un’opzione obbligata in una pista come quella monegasca che storicamente non è selettiva per le coperture della Pirelli. La giornata odierna ha mostrato le prime indicazioni in merito, la FP3 di domani mattina confermeràsicuramente queste tesi. Resta da capire come si comporterà il meteo, il rischio pioggia è una variabile da tenere in considerazione nei minuti che precederanno l’evento. Stando alle ultime informazioni, infatti, l’acqua non è attesa durante la corsa, ma non è da escludere l’arrivo della pioggiafasi di avvicinamento alla gara. Questo fattore modificherebbe la strategia in caso dell’utilizzo di una mescola da bagnato ...

