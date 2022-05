Estorsioni tra piatti prelibati e costose bottiglie di champagne: arrestati 3 Casamonica (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima hanno consumato la cena, hanno mangiato e bevuto in tutta tranquillità, poi al momento del conto hanno minacciato i titolari. E lo hanno fatto dicendo di appartenere alla famiglia dei Casamonica. Ma non solo: hanno anche tentato di farsi consegnare del denaro dai ristoratori, circa 700 euro. Un‘estorsione vera e propria, con le vittime che intimorite hanno deciso di non cedere alle provocazioni e di mandare via quelli che pensavano essere clienti come tanti senza pagare. Loro che invece per la cena avrebbero dovuto ‘sborsare’ circa 16oo euro. Ora, però, la Polizia ha smantellato quel giro di continue Estorsioni e ha arrestato ben 3 appartenenti al clan Casamonica. Come hanno agito i Casamonica a Latina Le indagini, che sono state coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Latina, sono partite ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 maggio 2022) Prima hanno consumato la cena, hanno mangiato e bevuto in tutta tranquillità, poi al momento del conto hanno minacciato i titolari. E lo hanno fatto dicendo di appartenere alla famiglia dei. Ma non solo: hanno anche tentato di farsi consegnare del denaro dai ristoratori, circa 700 euro. Un‘estorsione vera e propria, con le vittime che intimorite hanno deciso di non cedere alle provocazioni e di mandare via quelli che pensavano essere clienti come tanti senza pagare. Loro che invece per la cena avrebbero dovuto ‘sborsare’ circa 16oo euro. Ora, però, la Polizia ha smantellato quel giro di continuee ha arrestato ben 3 appartenenti al clan. Come hanno agito ia Latina Le indagini, che sono state coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Latina, sono partite ...

