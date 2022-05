È positiva alla cocaina la neonata ricoverata a Padova per emorragia cerebrale (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Una neonata di sei mesi è risultata positiva alla cocaina dopo alcuni accertamenti effettuati all'ospedale di Padova. La notizia è stata confermata all'AGI da fonti informate. La bimba era stata ricoverata ad inizio maggio all'ospedale di Chioggia (Venezia) in preda a malessere e vomito. Poi era stata trasferita d'urgenza a Padova a seguito di una emorragia cerebrale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri anche perché sarebbero stati notati dei traumi sul corpo della neonata. Nessuna ipotesi è al momento esclusa. Leggi su agi (Di venerdì 27 maggio 2022) AGI - Unadi sei mesi è risultatadopo alcuni accertamenti effettuati all'ospedale di. La notizia è stata confermata all'AGI da fonti informate. La bimba era stataad inizio maggio all'ospedale di Chioggia (Venezia) in preda a malessere e vomito. Poi era stata trasferita d'urgenza aa seguito di una. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri anche perché sarebbero stati notati dei traumi sul corpo della. Nessuna ipotesi è al momento esclusa.

