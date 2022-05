Droni per farmaci ed emergenze sulle autostrade del Veneto (Di venerdì 27 maggio 2022) Presentato il progetto Sky53: dopo i velivoli per il monitoraggio di traffico e lavori Concessioni autostradali Veneto sta testando un programma per la consegna rapida di materiale sanitario fra i poli d’eccellenza del Nord-Est Leggi su repubblica (Di venerdì 27 maggio 2022) Presentato il progetto Sky53: dopo i velivoli per il monitoraggio di traffico e lavori Concessioni autostradalista testando un programma per la consegna rapida di materiale sanitario fra i poli d’eccellenza del Nord-Est

