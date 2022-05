Domenica In Show ospiti 27 maggio 2022 | Mara Venier festeggia i 30 anni di carriera

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF avremo con noi Mara Venier, che si prepara ad andare in onda con Domenica In Show ???? Vi aspettiam… - aew_italia : Nuovo episodio. Fine settimana caldissimo in #AEW. Domenica c’è #DoubleOrNothing e anche in casa #AEWItalia l’attes… - CrescenzoFilo : RT @Cinguetterai: Milly Carlucci sta cercando di portare Nancy Brilli nel cast di #BallandoConLeStelle. Oltre al dating show su Tv8, Cater… - Cinguetterai : Milly Carlucci sta cercando di portare Nancy Brilli nel cast di #BallandoConLeStelle. Oltre al dating show su Tv8,… - dariosardone : RT @leggoit: ‘Domenica In Show’, lo speciale per i 30 anni di carriera di Mara Venier -

... venerdì 27 maggio, alle 21.35 su Rai 1 , in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, con la regia di Stefano Vicario , andrà in onda 'In', condotto da Mara Venier , che ......della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa - Monza in programma29 ... Conduce "Finestra sull'Arena", il talkdi Sestaporta TV in onda tutti i giovedì alle 21. ...Dell’evento in prima serata di Domenica In Show è prevista un’unica puntata in occasione dell’anniversario trentennale del programma. Non è detto, però, che se gli ascolti tv premieranno questo nuovo ...La sua prossima, attesissima, apparizione in qualità di ospite è prevista per stasera, 27 maggio 2022, a Domenica In Show su Rai1. Per la bionda presentatrice, a quanto pare, si sarebbero spalancate ...