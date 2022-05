DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: dodici uomini all’attacco, gruppo a 10? (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 13.28 Ora due uomini della Bora-hansgrohe si sono portati in testa a tirare. 13.26 Il plotone non si sta dannando l’anima, siamo a 11? di ritardo. 13.23 A breve anche il traguardo volante. 13.21 Stiamo per passare in quel di Buja, città che ha dato i natali ad Alessandro De Marchi. 13.18 gruppo praticamente fermo: 8? di ritardo. 13.15 Quattro gli azzurri all’attacco, per Affini e Ballerini sarà durissima tenere il passo in salita, mentre c’è curiosità nel capire cosa potranno fare Vendrame e Tonelli. 13.13 Nessuno dei corridori al comando fa paura in chiave classifica generale. Il migliore è lo stesso Bouwman, 22mo a più di un’ora. 13.10 Riepiloghiamo gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.28 Ora duedella Bora-hansgrohe si sono portati in testa a tirare. 13.26 Il plotone non si sta dannando l’anima, siamo a 11? di ritardo. 13.23 A breve anche il traguardo volante. 13.21 Stiamo per passare in quel di Buja, città che ha dato i natali ad Alessandro De Marchi. 13.18praticamente fermo: 8? di ritardo. 13.15 Quattro gli azzurri, per Affini e Ballerini sarà durissima tenere il passo in salita, mentre c’è curiosità nel capire cosa potranno fare Vendrame e Tonelli. 13.13 Nessuno dei corridori al comando fa paura in chiave classifica generale. Il migliore è lo stesso Bouwman, 22mo a più di un’ora. 13.10 Riepiloghiamo gli ...

