DIRETTA F1, GP Montecarlo 2022 LIVE: riprende la FP2, in vetta Perez (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.25 riprende LA SESSIONE!!! 17.23 Per quanto riguarda Ricciardo, l’australiano ha perso il posteriore in percorrenza dell’ingresso della prima chicane nella zona delle Piscine. RED FLAG Ricciardo into the barriers after getting out of shape going through the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/VJtJOnDKPx — Formula 1 (@F1) May 27, 2022 17.21 In attesa della ripresa della FP2, si conferma il confronto tra Red Bull e Ferrari con Perez e Verstappen a comandare, ma con le medie. Leclerc e Perez vicini e con le gomme dure, un segnale importante! 17.19 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Sergio Perez Red Bull Racing1:14.001 2 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.254 13 Charles LECLERC Ferrari+0.254 2 4 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.25LA SESSIONE!!! 17.23 Per quanto riguarda Ricciardo, l’australiano ha perso il posteriore in percorrenza dell’ingresso della prima chicane nella zona delle Piscine. RED FLAG Ricciardo into the barriers after getting out of shape going through the swimming pool section#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/VJtJOnDKPx — Formula 1 (@F1) May 27,17.21 In attesa della ripresa della FP2, si conferma il confronto tra Red Bull e Ferrari cone Verstappen a comandare, ma con le medie. Leclerc evicini e con le gomme dure, un segnale importante! 17.19 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 SergioRed Bull Racing1:14.001 2 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.254 13 Charles LECLERC Ferrari+0.254 2 4 ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Monaco: la diretta delle prove libere da Montecarlo #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - Roby_Passarelli : RT @SkySportF1: ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? -