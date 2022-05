Covid in Toscana | morta a Lucca una donna di 83 anni | oggi 27 maggio E 1 058 nuovi contagi

Advertising

PISA - Sono 147 i nuovi "Casi" rilevati nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa , che non registra nuovi decessi. Non ... In, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati ...Lasi trova al 8° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono complessivamente 342 (14 ...Firenze, 27 maggio 2022 - Sono 1.058 i nuovi positivi al Covid individuati nelle ultime 24 ore in Toscana a fronte di 9.663 tamponi (1.245 molecolari e 8.418 rapidi). Il tasso di positività è 10,9% ...In Toscana sono 1.147.463 i casi di positività al Coronavirus, 1.058 in più rispetto a ieri (219 confermati con tampone molecolare e 839 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più ...