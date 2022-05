Cesvi e Brembo in Polonia con il progetto Safe Haven creano “L’Hotel dell’accoglienza”

Advertising

fisco24_info : Ucraina:Cesvi e Brembo accolgono i rifugiati in Polonia: In Hotel a Lublino ospitate donne con bambini e persone di… -

Agenzia ANSA

A dire queste parole è Roberto Vignola, vice direttore generale di Fondazioneche, insieme a, ha attivato il progetto Safe Haven per ospitare circa 100 rifugiati ucraini all'Hotel Palace ...Olena, Veronika e altre donne come loro hanno trovato riparo in Polonia grazie al progetto Safe Haven, nato da Fondazione, insieme a, per ospitare circa 100 rifugiati ucraini all' Hotel ... Ucraina:Cesvi e Brembo accolgono i rifugiati in Polonia «Chi fugge dalla guerra ha già sofferto abbastanza. Ha bisogno di cure adeguate e merita condizioni di vita oltre che sicure, dignitose. Soprattutto se si tratta di soggetti fragili, come mamme e bamb ...Cesvi, insieme a Brembo, ha attivato il progetto “Safe Haven” per ospitare circa 100 rifugiati ucraini (donne, bambini e persone con disabilità) all’Hotel Palace Europa di Lublino, a pochi chilometri ...