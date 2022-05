Calzedonia | un’estate sulla cresta dell’onda

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 maggio 2022) I costumi interi negli ultimi anni sono tornati alla grandissima, ma nessuno potrà togliere dal podio più alto della classifica dei più amati l’intramontabile duepezzi. Le linee dell’estate 2022 riportano in auge alla grande gli slip sgambati, affiancati ai sempre amati “a vita bassa”. Tra bikini in spugna e tessuto effetto crochet, costumi con dettagli gioiello e linee minimal, ecco i trend interpretati da. Reggiseno a triangolo, come allacciarlo Dietro il collo, ma non solo. Il classico e sempre amatissimo reggiseno del costume a triangolo, amatissimo dalle patite dell’abbronzatura “con pochi segni”, si accompagna a delle allacciature insolite: i laccetti possono essere incrociati sul decolleté e annodati dietro il collo, o attorno alla vita, o ancora dritti. Dettagli gioiello A renderle ancora più speciali i costumi, le decorazioni gioiello: come gli ...