Bambina di 6 mesi ricoverata per emorragia cerebrale | è positiva alla cocaina

Una neonata di sei mesi positiva alla cocaina: è quanto emerso dai risultati degli esami fatti sulla piccola dopo il ricovero all'ospedale di Padova. La Bambina era stata portata in pronto soccorso a Chioggia il 9 maggio 2022, per malessere e vomito continuo. Subito dopo le era stata diagnostica un'emorragia celebrale ed era stata trasferita d'urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica della clinica padovana. Qui, dopo varie analisi, dall'esame di un capello la neonata è risultata positiva alla cocaina, che pare comunque che non sia stata ingerita ma assorbita per vicinanza. La Procura di Venezia sul caso ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati. Sul corpo della piccola, inoltre, pare siano stati trovati ...

