Aradeo-Noha | incidente | morto 22enne Auto contro albero

Advertising

NoiNotizie : Aradeo-Noha (#Lecce): incidente, morto 22enne. Auto contro albero - AntennaSud : Galatina, altro incidente sulla Noha-Aradeo: muore giovane di 22 anni - CSalentino : Aradeo-Galatina, altro schianto fatale dopo poche ore: muore un ragazzo di 22 anni -

Antenna Sud

Tragedia questa mattina nel Salento lungo la strada provinciale. La stessa arteria dove ieri sera si è consumato l'incidente in cui ha perso la vita un uomo di 81 anni. Un ragazzo di 21 anni , A. V. le iniziali, di Galatina , è stato trovato morto ...Il sinistro si è verificato sulla strada che collegacon, una delle frazioni di Galatina, la stessa dove ieri sera uno schianto tra auto e furgoncino era costato la vita ad un ... Cronaca | Altro incidente sulla Noha-Aradeo: muore giovane di 22 anni Il ragazzo ha perso la vita nella notte appena trascorsa, sulla provinciale che collega Aradeo con Noha, nel territorio confinante con Cutrofiano. Il ragazzo ha sbattuto violentemente contro un ulivo.Un gravissimo incidente è avvenuto intorno alle ore 19:30 sulla provinciale 352 che collega la via per Gallipoli a Noha. L'impatto violento con un furgone ha causato il ribaltamento della Fiat 500 all ...