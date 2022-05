Amadeus | la rivelazione sulla triste situazione di suo figlio | Non riusciva nemmeno a guardarlo

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 27 maggio 2022)ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato una sua preoccupazione incredibile. Tutto riguarda ilLa pandemia di coronavirus ha messo molti italiani con le spalle al muro. Il lockdown è stato particolarmente difficile anche per i personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui. Il volto storico della rete Rai ha dovuto affrontare unamolto straziante. Un particolare che gli è pesato molto. Abbiamo avuto modo tutti di vedereancora una volta al timone del Festival di Sanremo. Il conduttore, approfittando di quell’occasione, ha avuto modo di parlare con il pubblico a cuore aperto di tutte le sensazioni e le emozioni provate durante il lockdown. Un momento in cui, anche per il conduttore, ha avuto delle ripercussioni non indifferenti ...