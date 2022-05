Viabilità Roma Regione Lazio del 26-05-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 maggio 2022)DEL 26 MAGGIOORE 18:05MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LA TRIONFALE E LA SALARIA E TRA LA NOMENTANA E L’ALLACCIO CON LATERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA SEMPRE CODE A TRATTI TRA LAFIUMICINO FINO ALLANINA ALTRE CODE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SULLA VIA PONTINA QUI A CAUSA DI CANTIERI CON LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA CASTELNO E SPINACETO, VERSO IL RACCORDO E CODE IN DIREZIONRE OPPOSTA ALTEZZA SPINACETO NELLA CAPITALE INIZIATI I FESTEGGIAMNETI DEI TIFOSI DELLA ASCON CIRCONE INTENSA SU ...