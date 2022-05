"Vergogna, siete sessisti". E Miss lato b viene bloccato (Di giovedì 26 maggio 2022) L'evento organizzato in provincia di Torino ha suscitato molte critiche e l'associazione si è vista costretta a annullare la gara con tanto di scuse del presidente Leggi su ilgiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) L'evento organizzato in provincia di Torino ha suscitato molte critiche e l'associazione si è vista costretta a annullare la gara con tanto di scuse del presidente

Advertising

hvrrysvoicee : RT @bl4vkIce: non mi interessa se non vi piacciono i nadippo, non è una cosa da dire pubblicamente, è una vergogna, non c'è da andarne fier… - FlsJllb : @MediasetTgcom24 rapito o SALVATO DAI PEDOFILI che si nascondevano lì?? Siete una vergogna!!! - nerodiseppia56 : @SBuffagni @tagadala7 @lasorellaC ti arrampichi sugli specchi…ma siete la vergogna dell’Italia ?? - Gabriel28756892 : @pdnetwork @EnricoLetta @altrogiornorai1 Tutta colpa di questa NATO che invece di cercare la pace aumenta le armi e… - luigicasile : @Palazzo_Chigi Siete senza vergogna, incredibile -