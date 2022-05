Traffico Roma del 26-05-2022 ore 17:30 (Di giovedì 26 maggio 2022) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani in pieno svolgimento festeggiamenti per la vittoria della Roma della conference League i giocatori a bordo di due buste scoperti si stanno avvicinando al Circo Massimo ed in tutta la zona il Traffico è praticamente bloccato forti rallentamenti anche sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese i tifosi giallorossi stanno arrivando da ogni parte della città prese d’assalto la linea e la linea B della metro su disposizione delle forze di polizia è stata da poco chiusa Cassazione Circo Massimo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni piramide e Colosseo Digli a te tutte le linee bus di zona è sempre in tema di trasporto pubblico chiusa il servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili i treni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani in pieno svolgimento festeggiamenti per la vittoria delladella conference League i giocatori a bordo di due buste scoperti si stanno avvicinando al Circo Massimo ed in tutta la zona ilè praticamente bloccato forti rallentamenti anche sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo a Porta Portese i tifosi giallorossi stanno arrivando da ogni parte della città prese d’assalto la linea e la linea B della metro su disposizione delle forze di polizia è stata da poco chiusa Cassazione Circo Massimo della metro B in alternativa si possono utilizzare le stazioni piramide e Colosseo Digli a te tutte le linee bus di zona è sempre in tema di trasporto pubblico chiusa il servizio passeggeri la stazione metro Libia sulla linea B B1 per un guasto alle scale mobili i treni ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - fabriziottavian : @PoliticaPerJedi Perché il proBBlema di Roma è il Traffico - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Roma: 2 km di coda per veicolo fermo al km 276 tra il bivio A1-Var Baccheraia e Calenzano-S… - TychoBrahe29 : RT @ilbanale: Cara @OfficialASRoma , nel rispetto dei vostri impegni, anche se si sostiene che a Roma non si lavora non è così, in più fa c… - ottogattotto : Porca zozza, mo che è sto casino de traffico? È pe la festa della Roma Allora alè oh oh, alè oh oh -