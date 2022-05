Strage Texas, la rabbia dei genitori: "Gli agenti non sono entrati subito nella scuola" (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli inquirenti stanno cercando di capire perché siano passati dai 40 ai 60 minuti prima dell'intervento delle forze ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 maggio 2022) Gli inquirenti stanno cercando di capire perché siano passati dai 40 ai 60 minuti prima dell'intervento delle forze ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - FactaNews : Una donna trans è stata falsamente accusata di essere la responsabile della sparatoria di #Uvalde. La notizia falsa… - RBormida : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -