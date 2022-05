Roma, maxi frode all’INPS: assumono e licenziano 100 finti dipendenti per incassare la NASPI (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma. Una maxi truffa perpetrata ai danni dell’INPS da parte di un gruppo di imprenditori operanti, con plurime società, nel settore della grande distribuzione. Secondo l’accusa, i soggetti in questione avrebbero sì formalizzato all’INPS le dichiarazioni di assunzione di circa un centinaio di dipendenti, ma poi tali posizioni lavorative si sarebbero poi rivelate essere meramente fittizie, cioè inesistenti. frode all’INPS per incassare la NASPI Il tutto pensato per poter inoltrare, successivamente, allo stesso Ente, tramite un consulente compiacente, le richieste della NASPI, ovvero della indennità di disoccupazione. I truffatori hanno così ottenuto, grazie anche alla complicità di un dipendente INPS che avrebbe effettuato l’accesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022). Unatruffa perpetrata ai danni dell’INPS da parte di un gruppo di imprenditori operanti, con plurime società, nel settore della grande distribuzione. Secondo l’accusa, i soggetti in questione avrebbero sì formalizzatole dichiarazioni di assunzione di circa un centinaio di, ma poi tali posizioni lavorative si sarebbero poi rivelate essere meramente fittizie, cioè inesistenti.perlaIl tutto pensato per poter inoltrare, successivamente, allo stesso Ente, tramite un consulente compiacente, le richieste della, ovvero della indennità di disoccupazione. I truffatori hanno così ottenuto, grazie anche alla complicità di un dipendente INPS che avrebbe effettuato l’accesso ...

