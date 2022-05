Real Madrid | si avvicina un giocatore dal Bayern Monaco

Advertising

mforok : Io sono portista, sono interista, sono chelsista, sono pazzo del Real Madrid, adesso sono romanista. Io sono di tut… - GoalItalia : 'Real Madrid indignato per #Mbappé? La loro offerta era simile' ?? #Ceferin difende il #PSG ?? - tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - inabedofsilence : Negli ultimi 10 anni il Real Madrid si è fatto allenare da questi signori qua e quello che ha fatto peggio tra i tr… - giglione_marco : Leao al Real Madrid per 120 mln Ma mercato faraonico con Antony, Sms e compagnia bella. Firmereste? -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il, alla ricerca di profili da inserire in rosa per il prossimo anno, ha iniziato a monitorare Christopher Nkunku, trequartista classe 1997 di proprietà del Lipsia , per l'attacco. Il ...Onestamente, tolto ile il Barcellona che bisogna sempre rispettare, non credo che il campionato fancese abbia nulla da invidiare alle squadre di Liga che finiscono terze, quarte, quinte ... Real Madrid, Asensio: "Concentrazione, divertimento e cuore: ecco come batteremo il Liverpool" Nuova puntata di In the Box, il nostro podcast sul calcio inglese, tutta dedicata alla finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. I divertenti duelli dialettici tra Klopp e Ancelotti, le ...Club che valgono di più al mondo – E’ stato pubblicato The European Elite 2022, il report firmato da Football Benchmark che analizza i valori (enterprise value) dei migliori club calcistici in Europa.