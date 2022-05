Presentato a Roma il Rally Italia Sardegna WRC (Di giovedì 26 maggio 2022) L’edizione 2022 del Rally Italia Sardegna è pronta ad accendere i motori. Lo ha sottolineato il Presidente dell’Automobile Club D’Italia Angelo Sticchi Damiani, durante la presentazione dell’evento Italiano che si svolgerà dal 2 al 5 giugno e che coinvolge l’intero nord dell’isola. L’efficace partnership con ACI è stata ribadita dal Presidente della Regione Sardegna Christian Source Leggi su rallyeslalom (Di giovedì 26 maggio 2022) L’edizione 2022 delè pronta ad accendere i motori. Lo ha sottolineato il Presidente dell’Automobile Club D’Angelo Sticchi Damiani, durante la presentazione dell’eventono che si svolgerà dal 2 al 5 giugno e che coinvolge l’intero nord dell’isola. L’efficace partnership con ACI è stata ribadita dal Presidente della RegioneChristian Source

Advertising

stebellentani : Presentato oggi a Roma il 34° 'Rapporto Italia' dell'Eurispes. Tra le mille cose: 'La netta maggioranza dei cittadi… - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : E' stato identificato all'ospedale Spallanzani di Roma il primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta d… - federtennis : Il Master finale della 17º edizione del Tennis Trophy FIT @KinderJoyMoving è alle porte! ??Appuntamento dal 23 al 31… - Valeberra : RT @L_Imprenditore: Lo #sport come volano per l'economia del Paese. I risultati dello studio realizzato da @UniLUISS per il Comitato Leonar… -