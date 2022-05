Paolo Bonolis, ricordate l’allontanamento dal funerale di Gigi Proietti? Dopo mesi esce la verità (Di giovedì 26 maggio 2022) Paolo Bonolis e l’episodio accaduto al funerale di Gigi Proietti. Dopo diverso tempo la verità viene a galla, ecco cosa è accaduto Era il giorno del suo 80esimo compleanno, lo stesso giorno in cui Gigi Proietti ci ha lasciato. Una morte che ha lasciato un dolore immenso nel cuore di molti. Al suo funerale erano presenti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Enrico Brignano e Paolo Bonolis. Proprio quest’ultimo è stato allontanato. Ma perché? Ecco cos’è realmente successo in quel preciso istante. La morte di Gigi Proietti ha scosso davvero tutti. In particolar modo, Enrico Brignano, il suo allievo ha provato una ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 26 maggio 2022)e l’episodio accaduto aldidiverso tempo laviene a galla, ecco cosa è accaduto Era il giorno del suo 80esimo compleanno, lo stesso giorno in cuici ha lasciato. Una morte che ha lasciato un dolore immenso nel cuore di molti. Al suoerano presenti tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Enrico Brignano e. Proprio quest’ultimo è stato allontanato. Ma perché? Ecco cos’è realmente successo in quel preciso istante. La morte diha scosso davvero tutti. In particolar modo, Enrico Brignano, il suo allievo ha provato una ...

Advertising

ynnastories : Nella vita nulla è certo, l'unica certezza è che se in un Meme c'è Paolo Bonolis mi scatta il like immediato - FufyPupy00 : E il nemico è Paolo Bonolis - federoncha7 : Oggi notizie di Paolo Bonolis? - Michela55616214 : @semanthide3 @HoaraBorselli Tra palpeggiare o, come dice Paolo Bonolis, attingere e, mettere una mano tra le cosce… - leonzan75 : RT @ivandeor: Buongiorno campioni d'Italia??? Notizie di Paolo Bonolis? Sta parlando di torti arbitrali con Uan? -