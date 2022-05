(Di giovedì 26 maggio 2022) . Il fidanzato di una delle figlie della vigilessa conferma le accuse Dopo mesi di indagini e a poca distanza dalla chiusura delle indagini preliminari,hato di aver ucciso, insieme alla fidanzata e alla sorella, Silvia e Paola Zani, l’ex vigilessa di Temù. I tre sono in carcere dallo scorso 24 settembre, con l’accusa diaggravato e occultamento di cadavere. In sostanza, durante l’interrogatorio,avrebbe confermato il quadro accusatorio che gli inquirenti hanno ricostruito. I tre sospettati, la sera del 7 maggio 2021, ovvero il giorno prima della denuncia di scomparsa di Silvia, l’avrebbero prima sedata con i farmaci a base di benzodiazepine, poi soffocata «in modo non violento». Leggi anche: SARÀ IMPICCATO IL MEDICO ...

arrivata all'improvviso la svolta nel caso diZiliani, l'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, uccisa l'8 maggio dello scorso anno. ... ha confessato il suonel corso di un lungo ...Svolta nelle indagini sul delitto diZiliani. Mirto Milani ha confessato l'dell'ex vigilessa di Temù, in provincia di Brescia, avvenuto l'8 maggio di un anno fa. Lo ha fatto nel corso di un lungo interrogatorio in carcere ...Omicidio Laura Ziliani, confessa Mirto Milani: "L'abbiamo uccisa noi". Il fidanzato di una delle figlie della vigilessa conferma le accuse ...Milani, fidanzato della primogenita di Laura Ziliani, è in carcere dal 24 settembre scorso così come Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie della vittima. I tre prima avrebbero stordito Laura Zilia ...