Mourinho, Impallomeni: “Roma? Senza di lui non avrebbe vinto la Conference League” (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma Impallomeni Mourinho – Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di TMW Radio, parlando della vittoria della Roma in Conference League. Ecco quanto affermato. “Un pensiero sulla vittoria di ieri in Conference League? È stato il trionfo di un ambiente intero, con Mourinho in testa. Senza di lui non sarebbe stato possibile. La via per lasciare il segno era la Conference League e lui l’ha sfruttata per scrivere la storia. La sua abilità nel comunicare è stata fondamentale. Un merito grande va anche ai Friedkin, che hanno bruciato le tappe. Tutto parte dal concetto di famiglia che si è creato attorno ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 26 maggio 2022)– Stefano, ex calciatore e giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di TMW Radio, parlando della vittoria dellain. Ecco quanto affermato. “Un pensiero sulla vittoria di ieri in? È stato il trionfo di un ambiente intero, conin testa.di lui non sarebbe stato possibile. La via per lasciare il segno era lae lui l’ha sfruttata per scrivere la storia. La sua abilità nel comunicare è stata fondamentale. Un merito grande va anche ai Friedkin, che hanno bruciato le tappe. Tutto parte dal concetto di famiglia che si è creato attorno ...

Advertising

infoitsport : Impallomeni: 'Senza Mourinho, la Roma non avrebbe vinto mai la Conference League'. AUDIO! - VoceGiallorossa : ???Impallomeni: 'Senza Mourinho, la @OfficialASRoma non avrebbe vinto mai la Conference League'. AUDIO! #ASRoma… - mvcalcio : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Stefano Impallomeni: «La Conference è stata una grande opportunità per #Mourinho e la #Roma, l'ha trasformata… - TMW_radio : #Maracanà ??? Stefano Impallomeni: «La Conference è stata una grande opportunità per #Mourinho e la #Roma, l'ha tr… - infoitsport : Impallomeni: “Conference? Roma favorita. Mourinho sa come si vince” -