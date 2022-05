Milano | spintona una ragazza mentre arriva la metropolitana | arrestata 29enne

Advertising

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato nel mezzanino della metro perché ha spintonato i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. È successo nella fermata di Loreto, sulla linea M1, nella ...Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato nel mezzanino della metro perché ha spintonato i poliziotti che lo avevano fermato per un controllo. È successo nella fermata di Loreto, sulla linea M1, nella ...Una donna di 29 anni è stata arrestata, a Milano, per aver spintonato una ragazza che attendeva la metro. Ma la viaggiatrice spintonata ha mantenuto l’equilibrio e non è caduta. È quanto avvenuto alle ...Finge di comprare una pompa per bicicletta ma poi scappa dal negozio in corso Milano e spintona il commerciante, che riesce comunque a bloccarlo e consegnarlo alla polizia. L’arresto è scattato per un ...