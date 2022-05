Advertising

AntoVitiello : Questione maxischermo per #SassuoloMilan Il #Milan ha già il maxischermo pronto, ma è ancora in attesa delle autor… - James_JBraddock : @SimonBr1989 Però nel giusto ordine: Milan Campione d'Italia Roma Conference Quelli lì coppa e super coppa Italia ?? - Maglia_DaCalcio : Ordine: 'Ibrahimovic è l'MVP della stagione del Milan' - Milan News - MilanNewsit : Ordine: 'Ibrahimovic è l'MVP della stagione del Milan' - EthanChef15 : @pisto_gol Ma cosa mi rappresenta? Ci azzecca per Milan Inter, tra l’altro senza manco specificare l’ordine (così s… -

Pianeta Milan

Si sofferma sulla scelta da fare in merito a Ibrahimovic dopo l'operazione al ginocchio che lo terrà fuori 8 mesi e sul futuro delFranconel suo editoriale per Milannews. La firma de Il Giornale scrive tra l'altro Poi aggiungeSì, perché per Sassuolo -non c'è stato il maxischermo di cui si parlava:pubblico e Covid hanno portato le autorità a decidere per il 'no'. Ma poco male, perché ai due gol di Giroud e ... Milan, Ordine: “Ibrahimovic è l’MVP della stagione rossonera” Per farlo è pronto a rivolgersi alle tre grandi della Serie A: Milan, Inter e Juventus, in rigoroso ordine di classifica. Ai rossoneri Galliani potrebbe strappare Junior Messias che andrebbe però ...Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso dopo i verbali della Fed e con gli investitori che si concentrano sull'andamento dell'economia cinese. (ANSA) ...