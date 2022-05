LIVE Sonego-Sousa 7-6 5-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il portoghese serve per restare nel secondo set (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Game Sonego! Lorenzo fa correre l’avversario da una parte e dall’altra del campo, per poi infilarlo con il passante di rovescio. Dopo il cambio di campo Sousa servirà per rimanere in questo secondo set. AD-40 Bravissimo Sonego, che fa tutto bene guadagnando campo e chiudendo con lo smash in arretramento. 40-40 Spinge con il dritto in lungolinea il portoghese. Si va ai vantaggi. 40-30 Con coraggio Lorenzo chiude il secondo smash e si procura una palla del 5-2. 30-30 Contro smorzata vincente di Sousa, che riapre questo settimo gioco. 30-15 Scappa via stavolta il dritto dell’azzurro. 30-0 Spinge bene con il dritto Sonego. 15-0 In corridoio la risposta del numero 63 ATP. 2-4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game! Lorenzo fa correre l’avversario da una parte e dall’altra del campo, per poi infilarlo con il passante di rovescio. Dopo il cambio di camposervirà per rimanere in questoset. AD-40 Bravissimo, che fa tutto bene guadagnando campo e chiudendo con lo smash in arretramento. 40-40 Spinge con il dritto in lungolinea il. Si va ai vantaggi. 40-30 Con coraggio Lorenzo chiude ilsmash e si procura una palla del 5-2. 30-30 Contro smorzata vincente di, che riapre questo settimo gioco. 30-15 Scappa via stavolta il dritto dell’azzurro. 30-0 Spinge bene con il dritto. 15-0 In corridoio la risposta del numero 63 ATP. 2-4 ...

