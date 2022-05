LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si è staccato Juan Pedro Lopez, gruppo in rimonta sulla fuga (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 DOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.32 L’iberico è rimasto spiazzato dal gruppo che ha iniziato improvvisamente a tirare in pianura. Una trentina di secondi il ritardo del suo gruppo. 16.30 E invece no, una vittima c’è: è la maglia bianca Juan Pedro Lopez! Tutta la Trek-Segafredo a tirare un gruppo di una cinquantina di uomini! 16.28 Il muro di Ca’ del Poggio non ha fatto alcuna vittima illustre nel gruppo: i velocisti principali sono tutti presenti. 16.26 40 chilometri al traguardo e il gruppo è in fortissima rimonta, ora a 2’10”. Intanto De ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DELDOPO IL RITIRO DI JOAO ALMEIDA 16.32 L’iberico è rimasto spiazzato dalche ha iniziato improvvisamente a tirare in pianura. Una trentina di secondi il ritardo del suo. 16.30 E invece no, una vittima c’è: è la maglia bianca! Tutta la Trek-Segafredo a tirare undi una cinquantina di uomini! 16.28 Il muro di Ca’ del Po non ha fatto alcuna vittima illustre nel: i velocisti principali sono tutti presenti. 16.26 40 chilometri al traguardo e ilè in fortissima, ora a 2’10”. Intanto De ...

