Le criticità della legge Salvamare non possono essere ignorate

«Un'idea che diventa finalmente una legge per il bene del mare e dell'Italia». Sono state queste le parole che Sergio Costa, ministro dell'Ambiente dei governi Conte I e Conte II, ha voluto dedicare all'annuncio dell'approvazione della legge Salvamare, da lui presentata in Parlamento circa quattro anni fa. Con 198 voti favorevoli, nessun contrario e 17 astenuti, la bozza di provvedimento è recentemente passata anche al Senato. Un viaggio davvero lungo per un disegno di legge che ha iniziato il suo iter parlamentare nel lontano 2018 e che quattro anni dopo, agli sgoccioli della legislatura, è riuscito a tagliare il traguardo. «Con questa legge il nostro Paese dispone finalmente di uno strumento efficace e concreto, richiesto anche dall'Unione europea, che consente ai ...

