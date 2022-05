Karate, Europei 2022: grande Italia a Gaziantep che conquista 3 finali per l’oro e 2 per l’argento (Di giovedì 26 maggio 2022) Arrivano notizie scintillanti per quanto riguarda l’Italia dai Campionati Europei di Karate 2022, in corso di svolgimento a Gaziantep. Sul tatami turco, infatti, la nostra spedizione continua ad essere grande protagonista. Dopo le quattro finali per la medaglia di bronzo già messe al sicuro nella prima giornata disputata ieri, oggi i nostri portacolori hanno fatto addirittura meglio conquistando l’accesso a 3 finali per la medaglia d’oro e due per quella di bronzo. Nello specifico saranno Angelo Crescenzo, Erminia Perfetto e la squadra femminile di kata lotteranno per il titolo, mentre per il podio saranno in pedana Veronica Brunori e la squadra maschile di kata. Il giovedì di Gaziantep è partito subito nel migliore ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Arrivano notizie scintillanti per quanto riguarda l’dai Campionatidi, in corso di svolgimento a. Sul tatami turco, infatti, la nostra spedizione continua ad essereprotagonista. Dopo le quattroper la medaglia di bronzo già messe al sicuro nella prima giornata disputata ieri, oggi i nostri portacolori hanno fatto addirittura megliondo l’accesso a 3per la medaglia d’oro e due per quella di bronzo. Nello specifico saranno Angelo Crescenzo, Erminia Perfetto e la squadra femminile di kata lotteranno per il titolo, mentre per il podio saranno in pedana Veronica Brunori e la squadra maschile di kata. Il giovedì diè partito subito nel migliore ...

