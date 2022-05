(Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – La scrittrice indianacon il romanzo ‘Tomb of Sand’ (Titled Axis) ha vinto l’, diventando il primo libro hindi a conquistare il prestigioso riconoscimento destinato alla narrativa da tutto il mondo tradotta in lingue inglese. La proclamazione è avvenuta questa notte durante una cerimonia a Londra: la giuria ha definito l’opera “estremamente esuberante e incredibilmente giocosa”.ha ricevuto un assegno di 50.000 sterline, che ha diviso a metà con la sua traduttrice Daisy Rockwell. ‘Tomb of sand’ racconta la storia di una donna di 80 anni che, dopo la morte del marito, cade in una profonda depressione e poi riemerge per ritrovare la vita. L’anziana si reca in Pakistan per affrontare il trauma irrisolto ...

Advertising

fisco24_info : International Booker Prize 2022, vince Geetanjali Shree: (Adnkronos) - E' il primo libro hindi a conquistare il pre… -

Adnkronos

...destinato alla narrativa da tutto il mondo tradotta in lingue inglese La scrittrice indiana Geetanjali Shree con il romanzo 'Tomb of Sand' (Titled Axis) ha vinto l'Prize 2022 , ...... classe 1954, inizia con Gli invisibili (traduzione di Maria Valeria D'Avino, Iperborea, pagine 288, euro 18,00) - finalista all'prize del 2017 - , una saga best - seller che ... International Booker Prize 2022, vince Geetanjali Shree Author Geetanjali Shree’s Hindi novel ‘Tomb of Sand’ has become the first book in any Indian language to win the prestigious International Booker Prize. At a ceremony in London on Thursday, the New ...E' il primo libro hindi a conquistare il prestigioso riconoscimento destinato alla narrativa da tutto il mondo tradotta in lingue inglese La scrittrice indiana Geetanjali Shree con il romanzo 'Tomb of ...