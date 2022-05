Incendio Stromboli, fiamme domate nella notte: la procura apre un'inchiesta (Di giovedì 26 maggio 2022) Un canadair dall'alba è all'opera per bonificare l'isola di Stromboli . Che dopo quasi 24 ore di Incendio, è diventata ancora più nera. Da San Vincenzo a Piscita',. da Ficogrande a Scari è stata ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 maggio 2022) Un canadair dall'alba è all'opera per bonificare l'isola di. Che dopo quasi 24 ore di, è diventata ancora più nera. Da San Vincenzo a Piscita',. da Ficogrande a Scari è stata ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco al lavoro con due #Canadair, un elicottero e squadre a terra per un #incendio che dalle 10 sta inte… - vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Incendio sull'isola di Stromboli, fiamme domate dopo una notte di fuoco #ANSA - flaviotiravento : RT @ilgiornale: Il rogo fuori controllo sarebbe partito sul set della fiction che parla della protezione civile. Le autorità dell'isola e l… -