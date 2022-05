Incendio a Stromboli, fiamme partite dal set della fiction con Ambra Angiolini? (Di giovedì 26 maggio 2022) NumeUn Incendio è scoppiato ieri, mercoledì 25 maggio, sull’isola di Stromboli. In mattinata le fiamme hanno invaso decine di alberi e vegetazione. Gli inquirenti sono al lavoro per scoprire le cause dell’Incendio e una delle ipotesi è che possa avere avuto origine dal set della fiction “Protezione civile” che dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonista Ambra Angiolini. Incendio Stromboli, in fiamme il set della fiction con Ambra Angiolini Un vasto Incendio si è sviluppato ieri, mercoledì 25 maggio, in mattinata, nella zona dove sono in corso ... Leggi su tvzap (Di giovedì 26 maggio 2022) NumeUnè scoppiato ieri, mercoledì 25 maggio, sull’isola di. In mattinata lehanno invaso decine di alberi e vegetazione. Gli inquirenti sono al lavoro per scoprire le cause dell’e una delle ipotesi è che possa avere avuto origine dal set“Protezione civile” che dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonista, inil setconUn vastosi è sviluppato ieri, mercoledì 25 maggio, in mattinata, nella zona dove sono in corso ...

