Il Napoli chiude un altro affare: c’è l’annuncio! (Di giovedì 26 maggio 2022) Il Napoli chiude un altro colpo. Il club partenopeo attivissimo ancora prima che il mercato apra. Dopo gli arrivi di Oliveira e Kvaratskhelia, entrambi già acquistati ma a cui manca solo l’ufficialità che arriverà a mercato aperto, arriva il terzo colpo in vista della prossima stagione. Anguissa-Napoli Zambo Anguissa sarà ancora un calciatore azzurro. Il centrocampista, arrivato questa stagione in prestito dal Fulham è stato reduce di una stagione di altissimo livello. Spalletti lo ha messo al centro del proprio progetto, equilibrio e fisico e le volte che il giocatore non scendeva in campo la differenza si sentiva. Ad annunciarlo lo stesso presidente e in seguito la stessa società con un tweet sul proprio profilo ufficiale: “La Ssc Napoli ha riscattato dal FulhamFC le prestazioni ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022) Iluncolpo. Il club partenopeo attivissimo ancora prima che il mercato apra. Dopo gli arrivi di Oliveira e Kvaratskhelia, entrambi già acquistati ma a cui manca solo l’ufficialità che arriverà a mercato aperto, arriva il terzo colpo in vista della prossima stagione. Anguissa-Zambo Anguissa sarà ancora un calciatore azzurro. Il centrocampista, arrivato questa stagione in prestito dal Fulham è stato reduce di una stagione di altissimo livello. Spalletti lo ha messo al centro del proprio progetto, equilibrio e fisico e le volte che il giocatore non scendeva in campo la differenza si sentiva. Ad annunciarlo lo stesso presidente e in seguito la stessa società con un tweet sul proprio profilo ufficiale: “La Sscha riscattato dal FulhamFC le prestazioni ...

