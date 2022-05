Il grande ex Inter: 'Dybala non è adatto a Mourinho' (Di giovedì 26 maggio 2022) Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e attuale commentatore tv, parla ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'Interesse della... Leggi su calciomercato (Di giovedì 26 maggio 2022) Beppe Bergomi, ex capitano dell'e attuale commentatore tv, parla ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull'esse della...

Advertising

OptaPaolo : 1 - La Roma è la prima squadra italiana a vincere una grande competizione europea a partire dall’Inter nel 2010, se… - Inter : ?? | REWIND ?? 17 anni fa Martins + @vieri_bobo + Recoba = ??? dopo il 90'! Grande vittoria in rimonta ????… - FcInterNewsit : I giocatori, in lacrime, non hanno voluto lasciare San Siro per diversi minuti dopo il fischio finale di Inter-Samp… - Sesto_fan : RT @mimmoconvertini: @fcin1908it Hai ragione...lo vince il Bilan!!!! Ma vedo Grande rimonta Rubentus!!!! Ma il Napoli è la più forte di Tut… - sportli26181512 : Il grande ex Inter: 'Dybala non è adatto a Mourinho': Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter e attuale commentatore… -