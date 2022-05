Gli Usa sono rimasti al Far West. In un solo anno uccisi 1.533 under 18 (Di giovedì 26 maggio 2022) Anche se ci si sforza di dargli un volto, di raccontare le loro storie, di restituirgli almeno un pezzo di umanità dolente, i morti di Uvalde in Texas sono freddi numeri in un computo che gronda sangue. solo negli ultimi 11 giorni abbiamo assistito inermi alla strage di Buffalo, dove un razzista ha ucciso 10 persone in un supermercato. Il giorno successivo un uomo entrò in un supermercato uccidendo una persona e ferendone cinque. Ieri a Uvalde sono stati uccisi 19 bambini in una scuola elementare. Al New York Times ieri Neil Heslin, padre di un bambino di 6 anni ucciso durante la sparatoria alla Sandy Hook Elementary School, diceva che l’ultima strage “è qualcosa che si ripeterà ancora, ancora, ancora”. Negli Usa che le persone muoiano, anche ragazzi e bambini, per i colpi di un’arma da fuoco non può essere raccontato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 maggio 2022) Anche se ci si sforza di dargli un volto, di raccontare le loro storie, di restituirgli almeno un pezzo di umanità dolente, i morti di Uvalde in Texasfreddi numeri in un computo che gronda sangue.negli ultimi 11 giorni abbiamo assistito inermi alla strage di Buffalo, dove un razzista ha ucciso 10 persone in un supermercato. Il giorno successivo un uomo entrò in un supermercato uccidendo una persona e ferendone cinque. Ieri a Uvaldestati19 bambini in una scuola elementare. Al New York Times ieri Neil Heslin, padre di un bambino di 6 anni ucciso durante la sparatoria alla Sandy Hook Elementary School, diceva che l’ultima strage “è qualcosa che si ripeterà ancora, ancora, ancora”. Negli Usa che le persone muoiano, anche ragazzi e bambini, per i colpi di un’arma da fuoco non può essere raccontato ...

