Gabriele Bianchi dice di essere innocente e di non aver toccato Willy Monteiro neanche con un dito (Di giovedì 26 maggio 2022) La richiesta della Procura, avanzata diverse settimane fa, è della pena all’ergastolo nei confronti di Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli accusati di aver pestato a sangue e ucciso Willy Monteiro a Colleferro nella notte del 6 settembre del 2020. La difesa dei due fratelli sta provando a spostare il giudizio della corte sulla non volontarietà dell’omicidio, anche se le testimonianze e le ricostruzioni fatte nel corso di questi lunghissimi mesi dalla morte del giovane fanno pensare a un atto di violenza deliberato. E oggi ha parlato, con una dichiarazione volontaria, uno dei due fratelli in Aula. Gabriele Bianchi dice di non “aver toccato Willy Monteiro neanche ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) La richiesta della Procura, avanzata diverse settimane fa, è della pena all’ergastolo nei confronti di Marco e, i due fratelli accusati dipestato a sangue e uccisoa Colleferro nella notte del 6 settembre del 2020. La difesa dei due fratelli sta provando a spostare il giudizio della corte sulla non volontarietà dell’omicidio, anche se le testimonianze e le ricostruzioni fatte nel corso di questi lunghissimi mesi dalla morte del giovane fanno pensare a un atto di violenza deliberato. E oggi ha parlato, con una dichiarazione volontaria, uno dei due fratelli in Aula.di non “...

