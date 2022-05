FI, Calabria: imprese romane vanno ascoltate, sì a termovalorizzatore (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Dalle imprese romane arriva un segnale inequivocabile a favore della realizzazione del termovalorizzatore per chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale.” “E’ la posizione di chi, ogni giorno, si confronta con il peso di una città avvolta nell’incuria e nel degrado, circostanza di certo non priva di contraccolpi anche economici: basti pensare ai comparti del turismo e della somministrazione”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria commenta i dati dell’Osservatorio permanente della Camera di Commercio di Roma. “Tutto questo non fa che confermare lo scollamento del Movimento 5 Stelle dalla realtà: l’ostinato ‘no’ grillino all’impianto va contro Roma, i romani e il tessuto economico della città. Il termovalorizzatore va fatto, presto e bene”, conclude. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 maggio 2022) Roma – “Dallearriva un segnale inequivocabile a favore della realizzazione delper chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale.” “E’ la posizione di chi, ogni giorno, si confronta con il peso di una città avvolta nell’incuria e nel degrado, circostanza di certo non priva di contraccolpi anche economici: basti pensare ai comparti del turismo e della somministrazione”. Così la deputata di Forza Italia Annagraziacommenta i dati dell’Osservatorio permanente della Camera di Commercio di Roma. “Tutto questo non fa che confermare lo scollamento del Movimento 5 Stelle dalla realtà: l’ostinato ‘no’ grillino all’impianto va contro Roma, i romani e il tessuto economico della città. Ilva fatto, presto e bene”, conclude. (Agenzia Dire)

Advertising

Agenparl : Rifiuti: Calabria (FI), imprese romane vanno ascoltate, sì al termovalorizzatore) - - CamComReggioCal : Le #imprese della Città Metropolitana di #ReggioCalabria disponibili a presentare i loro prodotti/servizi durante i… - LaCnews24 : Gli esami di maturità e le imprese in Calabria tra i temi di Prima e Dopo la notizia - crotoneok : ? Calabria, Princi: 'Successo per aiuto ad imprese e lavoratori' - lametino : Webinar di Unioncamere Calabria ”Il mercato europeo e lo sportello unico digitale: quali opportunità per le imprese… -