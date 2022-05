F1, Sergio Perez: “Montecarlo non è un GP come gli altri: il 99% del risultato finale dipenderà dalle qualifiche” (Di giovedì 26 maggio 2022) Senza un attimo di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare in pista dopo il Gran Premio di Spagna in quel di Barcellona e lo fa con uno dei Gran Premi più attesi, come da tradizione, della stagione a Montecarlo. Il circuito cittadino per eccellenza ospiterà una nuova tappa del Mondiale di F1. Se per la Ferrari l’obiettivo è il riscatto dopo quanto accaduto a Charles Leclerc (ritiro forzato) e Carlos Sainz (quarto posto ma in una gara con più di qualche errore per lo spagnolo), la Red Bull dal canto suo vorrà confermare quanto visto in Spagna con Max Verstappen e Sergio Perez. Il messicano ha presentato il weekend che ci apprestiamo a vivere, palesando qualche timore per un GP ostico nelle dichiarazioni riportate da Speedweek: “Montecarlo non è un Gran Premio come gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) Senza un attimo di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare in pista dopo il Gran Premio di Spagna in quel di Barcellona e lo fa con uno dei Gran Premi più attesi,da tradizione, della stagione a. Il circuito cittadino per eccellenza ospiterà una nuova tappa del Mondiale di F1. Se per la Ferrari l’obiettivo è il riscatto dopo quanto accaduto a Charles Leclerc (ritiro forzato) e Carlos Sainz (quarto posto ma in una gara con più di qualche errore per lo spagnolo), la Red Bull dal canto suo vorrà confermare quanto visto in Spagna con Max Verstappen e. Il messicano ha presentato il weekend che ci apprestiamo a vivere, palesando qualche timore per un GP ostico nelle dichiarazioni riportate da Speedweek: “non è un Gran Premiogli ...

