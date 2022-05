Equitazione | Piazza di Siena per il sociale | firmato protocollo tra la Fise e il Gemelli

(Di giovedì 26 maggio 2022) Roma, 26 mag. - (Adnkronos) - Cavalli e pony per l'umanizzazione della cura ospedaliera. Questo è il progetto sul quale la(Federazione Italiana Sport Equestri) e la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIrccs si sono incontrati, in occasione dell'89° Csio Roma 2022 didi, per formalizzare ildi collaborazione. La FondazioneIrccs si pone l'intento di proporre un sostegno psicologico pediatrico integrato ad altri servizi, ampliando le modalità di presa in carico dei pazienti con l'introduzione dello svolgimento di attività di Interventi Assistiti con il Cavallo. Il progetto è rivolto a tutti i pazienti oncologici (bambini e ragazzi tra i 4 e i 18 anni). La, attraverso i propri Circoli Ippici dislocati sul ...

Ottimi risultati in chiave Italia in occasione della prima giornata della Piazza Di Siena 2022, celeberrima competizione di equitazione in scena questo fine settimana a Roma, nello specifico nel meraviglioso scenario di Villa Borghese. È andata in scena oggi, giovedì 26 maggio, la prima giornata dell'89^ edizione dello CSIO di Roma Piazza di Siena - Master Fratelli d'Inzeo, prestigiosa manifestazione in corso nel cuore di Roma, a Villa Borghese.