Diciottesima tappa Giro d’Italia 2022: De Bondt la spunta a Treviso, Carapaz resta in maglia rosa (Di giovedì 26 maggio 2022) Il belga Dries De Bondt conquista la Diciottesima tappa Giro d’Italia 2022, da Borgo Valsugana a Treviso di 150 km. Il corridore della Alpecin-Fenix ha preceduto al fotofinish Davide Gabburo e Cort Nielsen, mentre Carapaz conserva la maglia rosa. Diciottesima tappa Giro d’Italia 2022: COSA È ACCADUTO? Prima successo in una grande corsa a tappe per il belga della Alpecin-Fenix che ha battuto in volata Edoardo Affini dopo una lunga fuga, condotta insieme all’italiano Gabburo e Cort Nielsen. Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa, mentre Joao Almeida è risultato positivo al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 maggio 2022) Il belga Dries Deconquista la, da Borgo Valsugana adi 150 km. Il corridore della Alpecin-Fenix ha preceduto al fotofinish Davide Gabburo e Cort Nielsen, mentreconserva la: COSA È ACCADUTO? Prima successo in una grande corsa a tappe per il belga della Alpecin-Fenix che ha battuto in volata Edoardo Affini dopo una lunga fuga, condotta insieme all’italiano Gabburo e Cort Nielsen. Richardha conservato la, mentre Joao Almeida è risultato positivo al ...

TgLa7 : ??GIRO D'ITALIA?? Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) ha vinto la diciottesima tappa del 105^ Giro d'Italia, la Borgo Vals… - MasterblogBo : TREVISO (ITALPRESS) – Dries De Bondt ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Borgo Valsugana-Trev… - SportRepubblica : De Bondt vince la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2022. A Treviso battuto Affini in volata - sportface2016 : #GiroDItalia, le classifiche aggiornate dopo la diciottesima tappa: #Carapaz ancora in rosa - SportRepubblica : De Bondt vince la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2022. A Treviso battuto Affini in volata [aggiornamento dell… -