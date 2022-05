(Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – E’ il giorno del dolore per la comunità di, dopo la morte di Ciriaco De. Tante le personalità che nel pomeriggio hanno fatta tappa a casa del leader della DC, sede della. Domani pomeriggio, alle 18.30 nella cittadina irpina di cui Deera sindaco si svolgeranno i funerali. E’ atteso anche l’arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono stati proclamanti duedicittadino sono stati proclamati dal vicesindaco Walter Vigilante con un’ordinanza che prevede la partecipazione dell’amministrazione comunale con il proprio gonfalone ai funerali. E’ stata annunciata anche la sospensione delle attività scolastiche per duecon annesso ...

Advertising

anteprima24 : ** De Mita, due giorni di lutto e scuole chiuse: la camera ardente a Nusco ** - infoitinterno : Ciriaco De Mita è morto, due giorni di lutto a Nusco: fiera sospesa, chiuse le scuole - sdavite110 : RT @mattinodinapoli: Ciriaco De Mita è morto, due giorni di lutto a Nusco: fiera sospesa, chiuse le scuole - mattinodinapoli : Ciriaco De Mita è morto, due giorni di lutto a Nusco: fiera sospesa, chiuse le scuole - MariaDellaMoni6 : 'Quando De Mita si mangiò letteralmente vivo Matteo Renzi. Due rappresentanti di classi dirigenti diversissime, du… -

giorni di lutto cittadino sono stati proclamati a Nusco (Avellino) per la morte del sindaco Ciriaco De, ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana. Il lutto cittadino ...Anche se nel 1980 e nel 1983 ifecero massa comune. E nel 1989 Dedivenne "l'uomo del doppio incarico", segretario del partito e presidente del Consiglio Esatto! Nessuno vedeva di buon'...Due giorni di lutto cittadino sono stati proclamati a Nusco (Avellino) per la morte del sindaco Ciriaco De Mita, ex presidente del Consiglio e segretario della Democrazia Cristiana. Il lutto cittadino ...La camera ardente di Ciriaco De Mita, l’ex presidente del Consiglio e leader della Dc scomparso la scorsa notte all’età di 94 anni, è stata allestita questa mattina nella casa di famiglia a Nusco. Dom ...