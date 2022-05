Dalla ponytail anni '50 di Eva Longoria allo smoky eyes limone di Coco Rocha, il best of dei beauty look all'AmfAR 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Lungo il viale dell’Hotel du Cap-Eden Roc, ad Antibes a pochi passi da Cannes, è andata in scena una delle sfilate di star tra le più glamour dell’anno: l’AmfAR 2022 è una cena con asta benefica che si svolge annualmente durante il Festival e i cui ricavi sono destinati alla ricerca per la cura contro l’AIDS. Se il dress code punta su lustrini e strascichi, per i beauty look hanno trionfato ispirazioni Fifties, tra righe di eyeliner perfettamente disegnate, e wet hair ideali per le prime sere d’estate. AmfAR 2022, I beauty look della serata guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 26 maggio 2022) Lungo il viale dell’Hotel du Cap-Eden Roc, ad Antibes a pochi passi da Cannes, è andata in scena una delle sfilate di star tra le più glamour dell’anno: l’è una cena con asta benefica che si svolge annualmente durante il Festival e i cui ricavi sono destinati alla ricerca per la cura contro l’AIDS. Se il dress code punta su lustrini e strascichi, per ihanno trionfato ispirazioni Fifties, tra righe di eyeliner perfettamente disegnate, e wet hair ideali per le prime sere d’estate., Idella serata guarda le foto ...

