Cirio non scioglie le riserve su un suo bis, ma strizza l'occhio all'alleanza con la Lega (Di giovedì 26 maggio 2022) Ancora non parla di ricandidatura il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, per quanto il giro di boa del suo mandato sia ormai avvenuto e già iniziano i totonomi su chi possa riaccettare la corsa elettorale in futuro. "Ricandidarmi? Lo deciderò, insieme agli alleati, al momento opportuno. Per ora sono concentrato a fare al meglio il presidente" ha però subito smorzato i toni Cirio in un'intervista in occasione dei tre anni del suo mandato. Piuttosto si parla di alleanze e l'ipotesi di una fusione Lega-Forza Italia piace. "La Lega è un partito che apprezzo, ho molto rispetto per il radicamento territoriale e per la battaglia per l'autonomia, ad esempio. Ma ho un buon rapporto con tutta la coalizione" afferma ancora Cirio, spazzando via le polemiche di una maggioranza regionale ai ...

