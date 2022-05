Brescia, altro ribaltone di Cellino: reintegrato Inzaghi (Di giovedì 26 maggio 2022) che era stato invitato ai saluti di fine stagione Come riportato da Sky Sport c’era anche Filippo Inzaghi all’appuntamento dei saluti di fine stagione in casa Brescia. Esonerato lo scorzo 23 marzo, ma ancora sotto contratto e in causa col Brescia per il mancato rispetto di una clausola, il tecnico è stato regolarmente invitato. Si è trattato di pochi minuti: il tempo dei saluti a tutti, tra l’incredulità di alcuni presenti. Ma le sorprese non sono finite qui: Massimo Cellino ha infatti deciso di reintegrarlo dopo il mancato accordo con l’attuale allenatore Corini in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) che era stato invitato ai saluti di fine stagione Come riportato da Sky Sport c’era anche Filippoall’appuntamento dei saluti di fine stagione in casa. Esonerato lo scorzo 23 marzo, ma ancora sotto contratto e in causa colper il mancato rispetto di una clausola, il tecnico è stato regolarmente invitato. Si è trattato di pochi minuti: il tempo dei saluti a tutti, tra l’incredulità di alcuni presenti. Ma le sorprese non sono finite qui: Massimoha infatti deciso di reintegrarlo dopo il mancato accordo con l’attuale allenatore Corini in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GuidoDeMartini : ?? Il tribunale di Brescia dispone che venga concesso l'ASSEGNO ALIMENTARE a una dipendente ASL che non si è vaccina… - DavideHauner : @repubblica avete citato la versione padovana dello spritz, che tra l'altro è nato bianco in veneto e diventato ros… - f43bb0d6a395428 : RT @m_robella22: 24/05/22??Brescia ??UN’ALTRO: LO TROVANO MORTO IN AUTO. Aveva 53 anni. I “fans dei vaccini” dicono che è tutto normale. h… - nevrotica9 : RT @m_robella22: 24/05/22??Brescia ??UN’ALTRO: LO TROVANO MORTO IN AUTO. Aveva 53 anni. I “fans dei vaccini” dicono che è tutto normale. h… - giorgiomaresi : RT @m_robella22: 24/05/22??Brescia ??UN’ALTRO: LO TROVANO MORTO IN AUTO. Aveva 53 anni. I “fans dei vaccini” dicono che è tutto normale. h… -