Beautiful anticipazioni: Hope prende una decisione definitiva, dovranno accettarlo tutti (Di giovedì 26 maggio 2022) Hope Logan non vorrà più temporeggiare e comunicherà la sua decisione definitiva. Scopriamo cosa farà la protagonista di Beautiful. Liam e Hope (Mediasetply screenshot)É arrivata la resa dei conti tra Hope e Liam e la Logan ha preso la sua decisione definitiva. Scopriamo insieme che cosa farà la protagonista di Beautiful, la soap opera americana, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, compreso il doppio appuntamento domenicale. Il tradimento di Liam e Steffy ormai si è consumato diversi mesi fa, ma gli strascichi sono stati pesantissimi. La stilista è rimasta incinta e non sapeva di chi fosse il bambino. Dopo un test del DNA rocambolesco alla fine si è scoperto che è Finn il vero padre del figlio che Steffy ... Leggi su direttanews (Di giovedì 26 maggio 2022)Logan non vorrà più temporeggiare e comunicherà la sua. Scopriamo cosa farà la protagonista di. Liam e(Mediasetply screenshot)É arrivata la resa dei conti trae Liam e la Logan ha preso la sua. Scopriamo insieme che cosa farà la protagonista di, la soap opera americana, che va in ondai giorni su Canale 5, compreso il doppio appuntamento domenicale. Il tradimento di Liam e Steffy ormai si è consumato diversi mesi fa, ma gli strascichi sono stati pesantissimi. La stilista è rimasta incinta e non sapeva di chi fosse il bambino. Dopo un test del DNA rocambolesco alla fine si è scoperto che è Finn il vero padre del figlio che Steffy ...

Advertising

ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 27 maggio: Ridge fa i complimenti a Brooke, perché sa perdonare! #DonMatteo13… - infoitcultura : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 27 maggio 2022: episodio 40 - infoitcultura : Brave and beautiful, la morte improvvisa e il piano segreto: anticipazioni prossime puntate - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 26 maggio 2022 - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #27maggio -