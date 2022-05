Ardea | si azzuffano al parco | straniero accoltellato all’addome

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 maggio 2022) Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi ad, nel quartiere della Nuova California. Due stranieri, palesemente su di giri, hanno iniziato a discutere all’interno deldedicato a Falcone e Borsellino. Ad un tratto i toni si sono alzati e uno dei due ha sferrato una coltellataall’altro, per poi fuggire. L’uomo ferito si è accasciato e i passanti presenti, sconvolti, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Anzio, i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’eliambulanza. Ferito e completamente ubriaco L’uomo, un cittadino marocchino palesemente ubriaco, all’arrivo del personale sanitario e dei militari era palesemente ubriaco e perdeva sangue dalla pancia. Interrogato dai carabinieri, non ha voluto rivelare chi lo avessee non ha voluto ...